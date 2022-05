O número de mortos em um ataque a tiros em uma escola fundamental do Texas subiu para 21, incluindo 18 crianças, informou um senador estadual, citando o Departamento de Segurança Pública do Texas.



"Acabo de ser informado pela Guarda Florestal do Texas que 18 crianças faleceram", disse o senador estadual Roland Gutierrez à CNN, acrescentando que três adultos também foram mortos, embora não esteja claro se este balanço também incluiu o atirador.