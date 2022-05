Coreia do Norte lança segundo míssil balístico após um primeiro teste

A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira (noite de terça, 24, no Brasil) dois mísseis balísticos na direção leste, informou a agência sul-coreana, Yonhap, citando o comando militar.



O lançamento, o último de uma série de testes com armamentos realizado por Pyongyang este ano, ocorre após a conclusão da viagem do presidente americano, Joe Biden, à Coreia do Sul e ao Japão.



Segundo o estado-maior conjunto sul-coreano, Pyongyang disparou os dois projéteis de tipo "não identificado" com menos de uma hora de intervalo na manhã de quarta-feira, indicou a Yonhap, sem dar maiores detalhes.



A primeira viagem de Biden à Ásia como presidente transcorreu sob a sombra da ameaça de um teste nuclear norte-coreano, que executou uma série recorde de testes nucleares este ano.



Durante sua estada em Seul, Biden e o recém-eleito presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, concordaram em "estabelecer conversações com vistas a ampliar o alcance e a escala dos exercícios e treinamentos militares conjuntos" diante da "ameaça que representa" a Coreia do Norte.



Entre os múltiplos ensaios realizados este ano, o regime comunista testou um míssil balístico intercontinental em pleno alcance.



Também, apesar do forte surto de covid registrado recentemente no país, imagens de satélite mostraram que a Coreia do Norte havia reativado a construção de um reator nuclear.