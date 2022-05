A Coreia do Norte lançou nesta quarta-feira (noite de terça, 24, no Brasil) dois mísseis balísticos na direção leste, apenas dias depois da visita do presidente americano, Joe Biden a Seul, informou a agência sul-coreana, Yonhap, citando o comando militar.



Segundo o estado-maior conjunto sul-coreano, Pyongyang disparou os dois projéteis com menos de uma hora de intervalo na manhã de quarta-feira. O tipo de mísseis lançados é desconhecido até o momento.