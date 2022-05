Polícia prende suposto autor de homicídio no metrô de Nova York

O suposto autor do assassinato de uma pessoa de origem mexicana no metrô de Nova York no último domingo foi preso nesta terça-feira, informou o Departamento de Polícia da cidade (NYPD), em meio à onda de criminalidade que abala a meca do turismo americano.



Após dois dias de buscas, a polícia capturou Andrew Abdullah, cuja identidade e foto foram divulgadas pelo NYPD. Segundo o jornal "The New York Times", o jovem, 25, entregou-se no bairro de Chinatown, onde fica a estação onde ele supostamente cometeu o assassinato.



A vítima foi Daniel Enríquez, 48, que trabalhava no banco Goldman Sachs e foi atingido à queima-roupa no peito na linha Q do metrô, que liga os distritos do Brooklyn e Manhattan.



O homicídio voltou a impactar uma população preocupada desde o começo do ano com o aumento da criminalidade ligada a armas de fogo. Desde 1º de janeiro, o número de tiroteios e disparos em Nova York aumentou de 260 para 296 em comparação com o primeiro trimestre de 2021, segundo dados da polícia de Nova York.