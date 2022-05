A Coreia do Norte lançou um "míssil balístico não identificado" para o leste nesta quarta-feira (noite de terça, 24, no Brasil), informou o exército sul-coreano, citado pela agência de notícias local Yonhap.



O lançamento, o mais recente de uma série de testes com armamentos realizados por Pyongyang este ano, ocorre em um momento em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conclui uma viagem à Coreia do Sul e ao Japão.