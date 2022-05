Sobe para 14 o número de mortos em desabamento de prédio no Irã

Ao menos 14 pessoas morreram no desabamento de um prédio em construção no Irã, informaram autoridades na noite desta terça-feira (24) em um novo balanço, anunciando a detenção de várias pessoas acusadas de serem "responsáveis" pela tragédia.



O edifício Metropol, de 10 andares, colapsou parcialmente na segunda-feira em Abadan, província de Khuzestan, no sudoeste do Irã.



"De acordo com os números mais recentes, 14 pessoas morreram e 32 ficaram feridas", disse o ministro do Interior, Ahmad Vahidi, à agência de notícias oficial Irna, e acrescentou que a busca por possíveis sobreviventes continua.



O número de pessoas desaparecidas é desconhecido. Ao meio-dia, Vahidi havia relatado 10 mortos.



Segundo a televisão iraniana, o prédio estava localizado na "rua central mais movimentada" da cidade, onde os edifícios ao redor se dedicam principalmente a atividades "comerciais, médicas ou abrigam escritórios".



A autoridade judiciária da província anunciou nesta terça a prisão de 10 pessoas, incluindo o atual prefeito de Abadan e dois ex-prefeitos, e um número desconhecido de funcionários municipais e supervisores de projetos, acusados de serem "responsáveis" pelo incidente, segundo Mizan Online, a agência de informações da justiça do país.



De acordo com a agência, o proprietário do prédio - cuja detenção havia sido anunciada pela justiça - é um dos mortos.



As autoridades provinciais decretaram um dia de luto para quarta-feira em Abadan, cidade com mais de 230 mil habitantes.