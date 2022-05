O grupo suíço Glencore anunciou nesta terça-feira (24) ter alcançado acordos coordenados com autoridades de Brasil, Reino Unido e Estados Unidos, declarando-se culpada de corrupção e manipulação dos mercados.



A empresa de exploração e comercialização de matérias-primas e alimentos prevê pagar 1,02 bilhão de dólares aos Estados Unidos e US$ 40 milhões ao Brasil, enquanto o montante que deverá transferir ao Reino Unido ainda deverá ser definido, segundo um comunicado. O grupo informou em fevereiro passado ter reservado 1,5 bilhão de dólares para resolver as investigações em curso nos três países.



Glencore