Ataque a tiros em escola no Texas mata 14 alunos e um professor

Massacre em escola nos EUA deixam 15 mortos (foto: AFP)

Um atirador de 18 anos matou a tiros 14 crianças e um professor na escola primária Robb Elementary School do Texas nesta terça-feira (24/5), disse o governador do estado, Greg Abbott.O agressor "atirou e matou, de forma horrível e incompreensível, 14 alunos e matou um professor", afirmou Abbott em entrevista coletiva. A chacina ocorreu na cidade de Uvalde, a 270km da capital Austin. O atirador, um homem de 18 anos, também morreu no local, segundo as autoridades.

Ao menos outras 13 crianças feridas deram entradas no hospital local. Duas pessoas, uma criança e uma mulher de 62 anos, foram encaminhadas para um centro especializado na cidade de San Antonio, a 130km.



Tiroteios estão se tornando cada vez mais comuns nos Estados Unidos, apenas nesse ano o país já registrou cerca de 200 massacres. Nos cinco primeiros meses, aproximadamente sete mil pessoas morreram em eventos do tipo, além de 13 mil feridos.

Os números de 2021 também são preocupantes. Quase 22 mil mortos foram vitimados em 691 tiroreios em massa.