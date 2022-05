Museu de Berlim entregará à Namíbia objetos saqueados durante colonização

O Museu Etnológico de Berlim anunciou nesta terça-feira que entregará vinte objetos antigos à Namíbia sob a forma de empréstimo indefinido, como parte de sua reavaliação de obras saqueadas durante a era colonial.



Os 23 objetos serão entregues ao Museu Nacional da Namíbia na sexta-feira, onde poderão ser estudados por artistas e pesquisadores locais, disse o museu de Berlim em entrevista coletiva.



Selecionados por especialistas, incluem um vaso decorado com três cabeças, uma boneca em trajes tradicionais, vários acessórios de cabelo e lanças.



É uma etapa no processo de revisão "da longa e complexa história entre a Namíbia e a Alemanha", disse Esther Moombolah, diretora do Museu Nacional da Namíbia, na coletiva.



"Pedimos a todos os nossos futuros parceiros que sigam o exemplo desta instituição", acrescentou, estimando que os namibianos "não deveriam ter que voar para ver" seus "tesouros culturais" preservados por museus no exterior.



A Fundação do Patrimônio Cultural Prussiano (SPK), que supervisiona os museus de Berlim, não explicou por que esses objetos não foram simplesmente devolvidos.



Seu presidente, Hermann Parzinger, limitou-se a dizer que o empréstimo foi "da forma como foi decidido".



A entrega dos objetos faz parte de uma série de medidas recentes que a Alemanha tomou para tentar enfrentar os crimes do período colonial, como o reconhecimento oficial do genocídio que perpetrou na Namíbia.



Na Namíbia, a Alemanha foi responsável pelos massacres contra as etnias herero e nama, que muitos historiadores consideram o primeiro genocídio do século XX.