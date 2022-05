Papa nomeia defensor da paz para liderar a Igreja italiana

O cardeal Matteo Zuppi, conhecido por suas posições progressistas e um membro proeminente da Comunidade de Sant'Egidio, envolvido em vários processos em favor da paz na África e na América Latina, foi nomeado nesta terça-feira pelo papa Francisco como líder da Igreja italiana.



Arcebispo de Bolonha (norte) desde 2015, Zuppi, de 66 anos, é muito popular por ser um autêntico 'pároco de rua', próximo do povo desde a década de 1980, quando era pároco da igreja romana de Santa Maria em Trastevere e mediava pela paz nos conflitos em Moçambique e na América Central.



O movimento católico conhecido como "ONU de Trastevere" está presente em mais de 70 países e costuma aplicar o que chama de método de Sant'Egidio: gerar nas partes de um processo de negociação a vontade de se chegar a um acordo e, para tanto, paciência é necessário, como demonstra o longo, mas duradouro processo, de paz em Moçambique (1992).



Com posições próximas às do pontífice argentino, Zuppi também defende o acolhimento de imigrantes na Europa e tem sido um defensor dos homossexuais dentro da Igreja.



Nomeado cardeal em 2019 por Francisco, terá que enfrentar as crescentes queixas de pedofilia contra padres da Igreja italiana.