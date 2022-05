Metrô Elizabeth Line começa a operar com cinco anos de atraso

Milhares de londrinos se apressaram nesta terça-feira(24) para pegar a nova linha do metrô, batizada em homenagem à rainha Elizabeth II, que começou a operar com quatro anos de atraso.



A Elizabeth Line, que une o leste e oeste de Londres, reduz drasticamente o tempo de deslocamento entre o distrito financeiro de Canary Wharf e o aeroporto internacional de Heathrow.



O serviço começou nesta terça-feira, 15 anos depois que o governo autorizou sua construção e pouco mais de uma semana antes das celebrações do "Jubileu de Platina", pelos 70 anos de reinado de Elizabeth II.



"É a linha de sua majestade, a rainha, e também dos londrinos, dos britânicos e turistas", disse à imprensa o prefeito Sadiq Khan.



Em seu primeiro dia de operação, alguns passageiros fizeram fila na estação de Paddingdon, no oeste de Londres.



David viajou em um dos primeiros trens que chegaram à Abbey Wood, ao sudeste de Londres, após sair do seu trabalho como segurança em Farringdon, no centro da capital.



"É uma grade mudança, me fez ganhar 50% de tempo", disse à AFP.



Nove estações para esta linha foram construídas no centro da cidade e seus trens passam a cada cinco minutos das 06h30 às 23h. Na semana passada, a rainha apareceu de surpresa na cerimônia de inauguração do novo trecho.



O primeiro-ministro Boris Johnson declarou no Twitter que estava "absolutamente encantado" com a linha, que, segundo ele, impulsionará a economia britânica em 42 bilhões de libras.



O orçamento do projeto, cuja conclusão estava inicialmente prevista para dezembro de 2018, fechou em 19 bilhões de libras, quase um terço a mais do que o planejado.



Uma de suas estações centrais, a Bond Street, ainda não está aberta e a linha foi lançada em três seções separadas que exigirão alterações antes de serem conectadas.



A princípio, os trens não circularão aos domingos, com exceção de 5 de junho, quando é comemorado o Jubileu.



