Operação policial na Vila Cruzeiro deixa 11 mortos

Onze pessoas morreram nesta terça-feira (24) durante uma operação policial na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, entre elas dez supostos criminosos e uma moradora vítima de bala perdida.



É a segunda operação policial com um alto número de mortes no local este ano.



A polícia afirmou que foi recebida a tiros por supostos criminosos no alto da favela quando se preparava para começar a operação, que buscava "localizar e capturar líderes criminosos" escondidos.



No "confronto", segundo a polícia, morreram dez supostos criminosos e uma moradora de um bairro próximo à Vila Cruzeiro, que foi atingida por uma bala perdida. Outro suposto criminoso ficou ferido.



As autoridades informaram que ao menos 19 escolas da região fecharam devido ao tiroteio que, de acordo com o relato de moradores à imprensa local, começou às 04h00.



Sete fuzis e quatro pistolas foram apreendidos até o momento. Além disso, os agentes confiscaram 16 veículos - dez motos e seis carros - "usados por criminosos em fuga".



Segundo a polícia, a Vila Cruzeiro é o esconderijo de criminosos locais e de outros estados do país.



O Rio completou este mês um ano da operação policial mais mortal de sua história na favela do Jacarezinho, localizada a oito quilômetros de Vila Cruzeiro, onde 28 pessoas morrerem em uma operação contra o tráfico em 6 de maio de 2021.



Em 2021, a polícia do estado do Rio causou a morte de 1.356 pessoas, enquanto em todo o Brasil houve um total de 6.133 mortes nas mãos das forças policiais, segundo o projeto Monitor da Violência.



O Rio, cidade com problemas crônicos de violência policial, planeja instalar cerca de 8.000 câmeras nos uniformes dos policiais, medida que especialistas dizem estar mostrando resultados promissores em outros estados brasileiros, embora não constitua por si só uma "panaceia" contra os excessos.



O início do projeto, originalmente previsto para maio, foi adiado para junho, segundo a imprensa local.