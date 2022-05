Dez pessoas são mortas em ataque no centro do México

Sete mulheres e três homens foram assassinados em um ataque a um hotel e dois bares na cidade de Celaya, no estado mexicano de Guanajuato (centro), confirmaram nesta terça-feira autoridades de segurança.



O ataque ocorreu por volta das 22h00 locais de segunda-feira (00h00 de terça-feira no horário de Brasília) e também deixou duas pessoas feridas, segundo a Secretaria de Segurança Cidadã de Celaya.



O organismo explicou que recebeu denúncias de detonações de armas de fogo no bairro Valle Hermoso, em Celaya.



Ao chegar ao local do tiroteio, os policiais encontraram as pessoas mortas nas dependências de dois bares e em um hotel próximo.



"Sete mulheres e três homens foram encontrados mortos e mais duas pessoas feridas por impactos de armas de fogo, além de vários cartazes alusivos a um grupo criminoso", informa o boletim da Secretaria de Segurança.



Testemunhas relataram que pessoas armadas entraram nos estabelecimentos e atiraram nos presentes, e depois derramaram gasolina para tentar incendiar os locais.



Os cadáveres foram deixados entre as mesas e cadeiras de plástico, enquanto os cartazes atribuíam o massacre a um grupo criminoso da região.



Guanajuato, um próspero centro industrial por onde passa uma importante rede de oleodutos e opera uma refinaria, tornou-se um dos estados mais violentos do México devido à disputa entre os cartéis Santa Rosa de Lima e Jalisco Nueva Generación.



As quadrilhas lutam para controlar o tráfico de drogas e de combustível roubado, entre outros crimes.



Desde dezembro de 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação militar antidrogas, o México registrou mais de 340.000 assassinatos, segundo dados oficiais.