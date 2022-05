Israel desmantela célula do Hamas que planejava matar deputado

Os serviços de segurança israelenses anunciaram, nesta terça-feira (24), que desmantelaram uma célula do grupo Hamas que preparava ataques contra Israel, entre eles o assassinato de um deputado e líder da extrema-direita.



Cinco palestinos de Jerusalém oriental, membros do Hamas, foram detidos em abril por terem "planejado atentados com balas contra alvos israelenses e personalidades públicas, entre elas o deputado Itamar Ben Gvir", informou o serviço de segurança interna Shin Beth.



Também planejavam bombardear o bonde de Jerusalém com um drone e sequestrar soldados, acrescentou o Shin Beth em nota, afirmando que o drone foi apreendido.



Três dos suspeitos, Rachid Al Richq, Mohamad Al Salaymé e Hamza Abu Nab, foram acusados nesta terça-feira por pertencer a uma organização "terrorista", planejar assassinatos, sequestros e atentados com bombas, assim como por um ataque a um policial e por alteração da ordem pública.



Os outros dois, Sufian Al Ajluni e Mansur Safadi, serão acusados em breve, explicou um porta-voz de Shin Beth.



Em abril, os confrontos entre a polícia israelense e os palestinos causaram a morte de um palestino e quase 300 ficaram feridos na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém oriental, área palestina ocupada e anexada por Israel.



Os cinco suspeitos participaram desses "distúrbios", afirmou o Shin Beth.



Itamar Ben Gvir, deputado conhecido por suas declarações incendiárias contra os palestinos, acusou em nota o primeiro-ministro Naftali Bennett e o ministro das Relações Exteriores Yair Lapid de terem "fomentado a violência contra ele" nos últimos meses.