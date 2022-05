Operação policial na Vila Cruzeiro deixa 11 mortos

Onze pessoas morreram nesta terça-feira (24) durante uma operação policial na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, confirmou a Polícia Militar.



A polícia afirmou que foi recebida a tiros por supostos criminosos no alto da favela quando se preparava para começar a operação, que busca "localizar e capturar líderes criminosos" escondidos.



No "confronto", segundo a polícia, morreram dez supostos criminosos e uma moradora de um bairro próximo à Vila Cruzeiro, que foi atingida por uma bala perdida. Outro suposto criminoso ficou ferido.



Sete fuzis e quatro pistolas foram apreendidos até o momento. Além disso, os agentes confiscaram 16 veículos - dez motos e seis carros - "usados por criminosos em fuga".



Segundo a polícia, a Vila Cruzeiro é o esconderijo de criminosos locais e de outros estados do país.



O Rio completou este mês um ano da operação policial mais mortal de sua história na favela do Jacarezinho, localizada a oito quilômetros de Vila Cruzeiro, onde 28 pessoas morrerem em uma operação contra o tráfico em 6 de maio de 2021.