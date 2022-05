Rússia quer suprimir idade máxima para entrar no Exército

A Rússia planeja suprimir o limite máximo de idade para entrar no Exército, de acordo com a agenda desta quarta-feira da Duma - a câmara baixa do Parlamento russo -, em plena ofensiva contra a Ucrânia.



"O objetivo do projeto de lei é eliminar o limite de idade para os cidadãos em idade produtiva [...] que queiram assinar o primeiro contrato de serviço militar", informa a nota que explica o projeto de lei.



De acordo com a nota, apenas os cidadãos com entre 18 e 40 anos estão atualmente autorizados a assinar um primeiro contrato com o Exército. Cidadãos estrangeiros podem fazê-lo dos 18 aos 30 anos.



No entanto, "para o uso de armas de alta precisão, a operação de armas e equipamentos militares são necessários especialistas altamente profissionais", ou seja, mais velhos.



A lei pode ajudar a "atrair especialistas em áreas populares, especialmente relacionadas a civis (apoio médico, engenharia, manutenção, exploração, comunicações, etc.) para o serviço militar sob contrato", indica o documento.



O Exército russo está em plena ofensiva na Ucrânia, mas enfrenta a forte resistência ucraniana.



A Rússia lançou em abril a chamada para o alistamento de primavera de 2022, com o objetivo de recrutar 134.500 jovens. As autoridades garantem, no entanto, que os recrutas não serão enviados para o front.