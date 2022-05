Ucranianos atacam forças russas com sistemas de artilharia fornecidos pelo Ocidente

As forças ucranianas estão atacando as posições russas com sistemas de artilharia fornecidos recentemente por países ocidentais, afirmou um porta-voz militar ucraniano à AFP.



Até agora, a Ucrânia usou em grande medida projéteis herdados da era soviética, mas nas últimas semanas chegaram à linha de frente sistemas de artilharia de última geração de países aliados, como o M777 americano.



Os combates continuam em grandes faixas do leste e sul da Ucrânia, e muitas batalhas são confrontos de artilharia de longo alcance entre os exércitos russo e ucraniano.



Washington e países da Europa destinaram bilhões de dólares em armamento para ajudar a Ucrânia a defender-se de um exército invasor russo com equipamentos melhores.



"Em nome dos homens que agora utilizam o M777, eu diria que é como passar do trem a vapor para um carro elétrico", declarou o capitão Dmytro Pletenchuk, da administração militar de Mykolaiv (sul).



"Estes sistemas são utilizados agora pelas Forças Armadas ucranianas com grande êxito", acrescentou, sem revelar suas posições.



"Nossos inimigos são muito afetados por isto", afirmou.