Centenas de partidários do ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan são presos

A polícia paquistanesa prendeu, na madrugada desta terça-feira, centenas de apoiadores do ex-primeiro-ministro Imran Khan, antes de uma manifestação planejada por seu partido em Islamabad, disseram fontes policiais.



Imran Khan foi deposto em abril por uma moção parlamentar de censura após semanas de crise política no país do sul da Ásia.



Seu partido, o Movimento pela Justiça do Paquistão (PTI), tenta desde então mobilizar seus apoiadores para pressionar o governo de coalizão e organizar eleições legislativas antecipadas.



"Mais de 200 partidários do PTI foram presos em Punjab", disse à AFP um policial em Lahore, capital da província, sob condição de anonimato.



Outra fonte policial confirmou a informação, também sob condição de anonimato, e observou que eles foram presos por perturbação da ordem pública.