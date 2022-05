A justiça russa confirmou nesta terça-feira (24), no julgamento do recurso, a condenação a nove anos de prisão em regime fechado do principal opositor do Kremlin, Alexei Navalny, julgado por acusações de "fraude" e "desacato".



"O veredicto do tribunal de Lefortovo de 22 de março não mudou", declarou um juiz do tribunal municipal de Moscou, antes de informar que "entra em vigor imediatamente".