Mítica Evita retorna às cédulas na Argentina

Eva Perón, mítica figura política, retorna às cédulas argentinas em uma nova edição, que inclui heróis e heroínas da independência, deixando para trás uma série dedicada aos animais nativos.



A nova família de notas de 100, 200, 500 e mil pesos foi apresentada nesta segunda-feira pelo Banco Central, o qual destacou que elas "marcam o retorno dos heróis e heroínas históricos" para o papel-moeda.



O rosto de Eva Perón havia sido incorporado às cédulas de 100 pesos em 2012, por iniciativa da então presidente peronista, Cristina Kirchner (2007-2015). Mas em 2016, logo após a posse do liberal Mauricio Macri, a Argentina emitiu uma nova série de notas, representando espécies de animais nativos ameaçadas de extinção, embora sem retirar de circulação as anteriores.



Dessa forma, nas notas de 100 pesos, Evita foi substituída por uma vicunha ou veado andino. Agora, com o governo peronista de centro-esquerda de Alberto Fernández, do qual Cristina Kirchner é vice-presidente, Evita volta às cédulas de 100.