Petróleo registra alta modesta após flexibilização sanitária na China

Os preços internacionais do petróleo fecharam em leve alta nesta segunda-feira, apoiados pela flexibilização das restrições sanitárias na China, o que tranquiliza os operadores sobre a demanda de petróleo bruto.



O barril do WTI para entrega em julho fechou em alta de 1 centavo (0,009%), a US$ 110,29, em Nova York. Em Londres, o barril do Brent para o mesmo mês subiu 0,77%, a 113,42 dólares.



"Os preços do petróleo subiram, o Brent volta a ficar acima do WTI, no momento em que Xangai se prepara para levantar seu embargo de dois meses" sobre a mobilidade dos cidadãos, "o que atenua as preocupações com a fragilidade da demanda chinesa", resumiu Victoria Scholar, analista da consultoria Interactive Investor.



O Brent é vendido em uma área geográfica muito mais ampla do que o WTI americano, consumido principalmente nos Estados Unidos, por isso costuma ter um valor mais alto do que o semelhante americano.



