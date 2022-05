Juan Carlos I visita Madri e reencontra filho após quase dois anos

Juan Carlos I visitou nesta segunda-feira (23) em Madri o atual rei, seu filho Felipe VI, em um dia em família que encerrou sua primeira e controversa visita a Espanha depois de quase dois anos no exterior, perseguido por suspeitas de corrupção.



O rei emérito chegou pela manhã ao Palácio da Zarzuela onde viu seu filhos e outros membros de sua família, e permaneceu até às 21h locais (16h em Brasília), segundo imagens da televisão estatal. Então, seguiu para o aeroporto de Madri para retornar em um avião particular para Abu Dabi.



A Casa Real emitiu uma nota afirmando que Juan Carlos continuará vivendo "de forma permanente" em Abu Dabi.



O texto afirmou ainda que o rei emérito se hospedará em estabelecimentos privados tanto em suas próximas visitas como "se no futuro decidir voltar a morar na Espanha". A frase foi interpretada pela imprensa local como um sinal de que a Casa Real deseja abrir as portas para um possível retorno definitivo de Juan Carlos.



Além de ver sua esposa Sofia e outros parentes, Juan Carlos e Felipe VI tiveram "tempo para conversar sobre questões familiares além de outros fatos" ocorridos na Espanha desde que o rei emérito saiu do país, acrescentou o comunicado.



O ex-chefe de Estado(1975-2014) chegou a Espanha no sábado, mas desde então permaneceu na localidade de Sanxenxo (noroeste), onde assistiu a uma competição de vela, seu esporte favorito.



Desde que partiu para os Emirados Árabes Unidos em agosto de 2020, suspeito de lavagem de dinheiro e corrupção, Juan Carlos I não via pessoalmente sua esposa Sofía, de quem já estava distanciado, nem seu filho, que desde então tenta se distanciar do pai.



As investigações foram arquivadas, entre outros motivos, pela imunidade conferida do anterior chefe de Estado e porque os possíveis crimes haviam prescrito, o que agravou a polêmica sobre seu retorno.



"Acho que nestes dias de visita, o rei Juan Carlos perdeu uma oportunidade de se explicar e pedir desculpas", lamentou nesta segunda-feira a porta-voz do governo de esquerda, Isabel Rodríguez, em declarações à rádio pública RNE.



"Se em sua primeira viagem a Espanha não aproveitou para dar explicações, mas somente para ver o mar e uma competição, entendo que ele perdeu a oportunidade", afirmou a jornalistas o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska.



Felipe VI nunca visitou seu pai no exílio e, oficialmente, nunca falou com ele ao telefone até a semana passada, quando concordaram com esta visita que terminará com o retorno do rei emérito a Abu Dhabi hoje em um em jato particular.



Juan Carlos I já tem marcada sua próxima viagem: será em meados de junho, novamente para Sanxenxo, onde se hospeda na casa de seu amigo e parceiro de vela da equipe "Bribón", Pedro Campos.



O retorno à Espanha é uma questão espinhosa. O jornal El País noticiou que foi precedida por três meses de negociações entre Felipe VI, o governo e Juan Carlos I, com um mediador cuja identidade não foi divulgada.



O governo teria se oposto ao monarca dormir no palácio da Zarzuela no seu retorno, por ser a residência oficial do chefe de Estado.



Em Sanxenxo, Juan Carlos fez algumas breves declarações, que não passaram despercebidas.



"Explicações de quê?", respondeu secamente no domingo, quando perguntado se conversaria com o filho sobre os assuntos pelos quais foi investigado.



"O que vou dizer a ele? O que você diria ao seu filho?", lançou a uma jornalista que lhe perguntou sobre o que conversaria com Felipe VI.



Em 2014, Juan Carlos abdicou em favor de seu filho e justificou seu exílio em Abu Dhabi pela necessidade de "facilitar" o trabalho do novo monarca.



Em março de 2020, Felipe VI renunciou à herança de seu pai e retirou seu salário anual de quase 200.000 euros.



Mais recentemente, no final de abril, iniciou uma operação de "transparência" com o governo Sánchez na Casa Real, que agora deve auditar suas contas, tornar públicos seus contratos e fazer um inventário dos presentes recebidos.