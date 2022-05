Rainha Elizabeth II visita exposição de flores em Londres

A rainha Elizabeth II visitou nesta segunda-feira a prestigiada exposição de flores de Chelsea, em Londres, uma das maiores feiras de horticultura do mundo, que voltou a ser realizada em maio, como manda a tradição, após uma pausa devido à pandemia.



A monarca, 96, reduziu as aparições públicas nos últimos meses devido à dificuldade para caminhar. Mas ela foi vista hoje pela primeira vez se deslocando em um carrinho de golfe com motorista.



O Chelsea Flower Show é organizado pela Real Sociedade de Horticultura há 100 anos. Durante a visita, a soberana percorreu com o organizador do evento os arredores do Royal Hospital Chelsea, residência para veteranos do Exército.



Espera-se que cerca de 140 mil pessoas participem da feira, que acontece no leste de Londres até domingo e apresenta várias criações para homenagear seus 70 anos de reinado.