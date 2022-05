Ao menos seis mortos no desabamento de prédio no Irã

Pelo menos seis pessoas morreram e dezenas ficaram feridas ou desaparecidas nesta segunda-feira (23) depois que um prédio em construção desabou no sudoeste do Irã.



"Partes do edifício Metropol, de 10 andares, em Abadan, capital da província de Khuzestan, desmoronaram", informou a televisão estatal, acrescentando que o prédio ainda estava em construção.



"Seis pessoas perderam a vida e outras 27 ficaram feridas no incidente", segundo a mesma fonte.



Pelo menos 80 pessoas estariam presas sob os escombros. Cães de resgate foram enviados para encontrá-las, disse uma antena local do Crescente Vermelho.



Os bombeiros começaram a remover os escombros com guindastes, em busca de sobreviventes, de acordo com imagens transmitidas pela televisão iraniana.



Vídeos postados nas redes sociais mostravam a evacuação de corpos cobertos com cobertores em macas, entre mulheres chorando.



"Cerca de 40% do prédio desabou e pode afundar completamente", alertou o governador da cidade, Ehsan Abbaspur, que ordenou que os prédios próximos fossem evacuados.



As causas do colapso estão sendo investigadas.



O responsável pela fiscalização da construção do prédio e o proprietário do imóvel foram presos, disse Hamid Maranipur, procurador da cidade, que tem mais de 230 mil habitantes.



A propriedade está localizada em uma rua movimentada em Abadan, repleta de instalações "comerciais, de saúde e escritórios", segundo a televisão estatal.