Quatro milhões de afetados por inundações em Bangladesh (ONU)

Pelo menos quatro milhões de pessoas foram afetadas pelas piores inundações no nordeste de Bangladesh em quase duas décadas, informou a ONU nesta segunda-feira (23).



O governo de Bangladesh disse que as inundações, que começaram na semana passada, submergiram 70% do distrito de Sylhet e 60% do distrito de Sunamganj, deixando pelo menos 10 mortos e cerca de dois milhões de pessoas isoladas.



As fortes chuvas fizeram com que vários rios do país transbordassem, com dois dos principais rios fronteiriços, o Surma e o Kushiara, rompendo uma grande barragem e inundando centenas de aldeias.



Arifuzzaman Bhuiyan, diretor do Centro Estadual de Previsão e Alerta de Inundações, disse que os dois rios atingiram seus níveis mais altos desde que os registros começaram, na década de 1970.



"É uma das piores enchentes da história do nordeste do país", declarou. "O nível da água dos dois rios atingiu cerca de 1,75 m acima do nível de perigo no auge das inundações da semana passada".



As inundações são uma ameaça regular para milhões de pessoas em áreas baixas de Bangladesh e do nordeste da Índia, mas muitos especialistas dizem que as mudanças climáticas estão aumentando sua frequência, ferocidade e imprevisibilidade.