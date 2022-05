Quatorze corpos aparecem em praia em Mianmar

Os corpos de 14 pessoas foram encontrados em uma praia em Mianmar, informou a polícia nesta segunda-feira, depois que um grupo de resgate local disse que um barco com rohingyas naufragou tentando chegar à Malásia.



"Quatorze corpos foram encontrados, enquanto 35 pessoas, incluindo os proprietários do barco, foram resgatadas com vida", declarou o tenente-coronel Tun Shwe, porta-voz da polícia do distrito de Pathein, cerca de 200 quilômetros a oeste de Yangon.



Um membro da Organização de Resgate Pathein de Mianmar, que não quis revelar sua identidade, disse que o grupo encontrou oito corpos no domingo e que eram da minoria rohingya.



Um ativista rohingya, que também não quis revelar seu nome, contou à AFP que 12 mulheres e duas crianças morreram.



O barco transportava pessoas das cidades de Buthidaung, Maungdaw e Sittwe, no estado de Rakhine.



Centenas de milhares de muçulmanos rohingyas fugiram de Mianmar, um país de maioria budista, desde 2017 após uma repressão militar que incluiu assassinatos e estupros.



Aqueles que permanecem em Mianmar são considerados intrusos e têm a cidadania e serviços básicos negados.



Todos os anos, centenas de pessoas dessa minoria empreendem a perigosa e longa jornada para chegar a outras partes do Sudeste Asiático.