O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu nesta segunda-feira (23) em um discurso por videoconferência na abertura do Fórum Econômico de Davos o fim de todo o comércio com a Rússia e a imposição do "máximo" de sanções ao país.



"Acredito que ainda não existem tais sanções (máximas) contra a Rússia, e deveria haver", disse Zelensky, antes de fazer um novo apelo por "todas as armas que estamos pedindo", em um discurso no fórum que reúne na Suíça as elites econômica e política.