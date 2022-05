Vacuna anticovid da Astrazeneca aprovada pe la UE para 3ª dose

O laboratório farmacêutico britânico Astrazeneca anunciou nesta segunda-feira (23) que sua vacina anticovid-19 Vaxzevria foi aprovada para o uso em terceira dose em adultos na União Europeia (UE).



"Os profissionais de saúde podem utilizar agora a Vaxzevria em terceira dose em pacientes que já receberam doses da Vaxzevria ou de uma vacina de RNA mensageiros aprovada na UE", afirmou a Astrazeneca.



A Agência Europeia de Medicamentos deu a autorização "após um conjunto de evidências que demonstram um aumento da resposta imune depois da terceira dose da Vaxzevria", consecutiva a duas doses de Astrazeneca ou de outra vacina aprovada pela UE, afirma um comunicado publicado no site da agência.



A vacina criada em colaboração com a Universidade de Oxford não foi a escolhida pelo governo britânico para a campanha de doses de reforço - prioridade para as vacinas da Pfizer e Moderna -, apesar de ter sido uma das primeiras no mercado no Reino Unido, onde foi a mais utilizada para as duas primeiras doses.



A Vaxzevria é, no entanto, uma opção para as pessoas que receberam as duas primeiras doses no Reino Unido.



ASTRAZENECA