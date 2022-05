Quatro migrantes morrem em acidente rodoviário no sul do México

Quatro migrantes morreram e outros 16 ficaram feridos em um acidente rodoviário na noite de sábado no estado de Chiapas, sul do México, informaram autoridades neste domingo (22).



O acidente ocorreu na altura do município de San Juan Chamula em uma rodovia usada por traficantes de seres humanos para escapar das revistas migratórias. Os migrantes viajavam em uma caminhonete.



"No local dos fatos havia quatro pessoas do sexo masculino sem sinais vitais e preliminarmente 16 pessoas de diferentes nacionalidades ficaram feridas", informou o Ministério Público em um comunicado.



A autoridade detalhou que entre os feridos, nove são de Honduras, quatro da Guatemala, um do Equador, um da Nicarágua e outra pessoa deu entrada no hospital como desconhecida.



As nacionalidades dos falecidos não foi informada.



"O promotor do Ministério Público está realizando as diligências correspondentes", acrescentou a instituição.



Dezenas de migrantes da América Central e outros países cruzam diariamente a fronteira com o México com a intenção de chegar aos Estados Unidos. No entanto, ficam expostos no caminho a acidentes e a ser vítimas do crime organizado ou das próprias autoridades migratórias mexicanas.



Em 9 de dezembro passado, um trailer que levava 160 migrantes bateu em uma passarela de pedestres em Chiapas, deixando 56 mortos.



Outro episódio trágico recente ocorreu em 20 de abril, quando uma caminhonete levando migrantes centro-americanos caiu de uma ponte no estado de Veracruz (leste), provocando a morte de uma mulher nicaraguense.