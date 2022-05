Após desafiar ordem talibã, apresentadoras de TV do Afeganistão voltam a cobrir o rosto para ir ao ar

As apresentadoras das principais redes de televisão afegãs foram ao ar, neste domingo (21), com seus rostos cobertos, voltando a cumprir uma ordem dos talibãs um dia depois de desafiá-la.



Desde que voltou ao poder no ano passado, os talibãs impuseram uma série de restrições à sociedade civil. Muitas delas visam a limitar os direitos das mulheres.



No início deste mês, o chefe supremo dos talibãs emitiu uma ordem, segundo a qual as mulheres devem se cobrir completamente em público, incluindo o rosto e, de preferência, com a burca tradicional. Antes, bastava um lenço, cobrindo o cabelo.



O temido Ministério afegão para a Promoção da Virtude e Prevenção do Vício ordenou às apresentadores de televisão que fizessem isso.



No sábado, as jornalistas desafiaram essa medida e foram ao ar, ao vivo, sem esconder o rosto.



Mas, no dia seguinte, as mulheres voltaram a usar véus completos, revelando apenas os olhos e a testa ao apresentar as notícias nos canais TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV e 1TV.



"Resistimos e somos contra o uso" do véu integral, disse à AFP Sonia Niazi, apresentadora da TOLOnews.



"Mas a TOLOnews está sob pressão, (os talibãs) disseram que qualquer apresentadora que aparecesse na tela sem cobrir o rosto deveria receber outro emprego", afirmou.



- "Seguiremos nossa luta" -



"Seguiremos nossa luta usando nossa voz. Serei a voz de outras mulheres afegãs", prometeu a âncora após apresentar o jornal. "Vamos trabalhar até que o emirado islâmico nos retire do espaço público ou nos obrigue a ficar em casa."



"Vamos continuar com nossa luta até o último suspiro", afirmou por sua vez Lima Spesaly, apresentadora da 1TV, alguns minutos antes de entrar no ar com o rosto coberto.



O diretor da TOLOnews, Khpolwak Sapai, afirmou que o canal foi "obrigado" a implementar a ordem para sua equipe.



"Nos disseram: vocês são obrigados a fazê-lo. Devem fazê-lo. Não há outra solução", disse Sapai à AFP.



Ao longo do dia, os homens que trabalham nos escritórios da TOLOnews em Cabul, jornalistas e outros funcionários, vestiram máscaras para cobrir o rosto, em solidariedade às apresentadoras. As demais funcionárias continuaram trabalhando sem cobrir o rosto.



À noite, apresentadores do TOLOnews e da 1TV foram ao ar usando máscaras pretas, em forma de protesto contra a ordem dos talibãs.



O porta-voz do Ministério da Promoção da Virtude e Prevenção do Vício, Mohamad Sadeq Akif Mohajir, afirmou que as autoridades não pretendiam forçar as apresentadoras a deixar o emprego.



"Estamos felizes que os canais tenham exercido corretamente sua responsabilidade", delcarou à AFP.



Os talibãs ordenaram que as mulheres que trabalham no governo sejam demitidas, se não cumprirem o novo código de vestimenta. Os funcionários também correm o risco de serem suspensos se suas esposas, ou filhas, não acatarem a ordem.



Os canais de televisão já deixaram de transmitir séries e novelas protagonizadas por mulheres, por ordem dos talibãs.