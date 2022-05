Chegam aos EUA 31 toneladas de latas de leite em pó para combater escassez

Um avião procedente da Alemanha com mais de 31 toneladas de leite em pó para bebês pousou na manhã deste domingo (22) nos Estados Unidos, que sofre com um significativo desabastecimento deste produto.



Pouco antes, o presidente Joe Biden havia anunciado no Twitter que um avião "carregado com mais de 70.000 libras (mais de 31 toneladas) de leite em pó (...) está prestes a aterrissar em Indiana".



"Um voo partiu durante a noite da Base da Força Aérea de Ramstein, na Alemanha, cheio de leite em pó para bebês, e vai pousar em Indiana, de manhã (neste domingo)", disse o conselheiro econômico da Casa Branca, Brian Deese, à emissora CNN.



O avião transportava o produto da marca Nestlé.



Outras entregas de leite em pó "chegarão no início da semana", em novos voos, acrescentou.



Há vários meses, os Estados Unidos vivem uma escassez de leite infantil causada por problemas de abastecimento e de mão de obra ligados à covid-19. Este quadro se agravou, posteriormente, com o fechamento, em fevereiro passado, de uma fábrica da empresa Abbott, no estado do Michigan. Alguns de seus produtos foram suspeitos de terem provocado a morte de dois bebês.



