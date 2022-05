ONU aplaude anistia para prisioneiros na Síria

O enviado especial da ONU na Síria, Geir Pedersen, celebrou neste domingo (22) a anistia que à princípio beneficiará milhares de sírios condenados por crimes relacionados ao "terrorismo".



"Fui informado em detalhes da última anistia do presidente [Bashar al] Asad e realmente quero que me mantenham informado sobre seu progresso e sua implementação", disse Pedersen a repórteres após reunião com o ministro das Relações Exteriores da Síria, Fayçal al Mokdad.



"Esta anistia tem potencial e mal podemos esperar para ver como as coisas se desenvolvem", acrescentou.



O último decreto de anistia - publicado em abril - se aplica a detentos julgados por crimes relacionados ao "terrorismo", exceto aqueles que são acusados de homicídio.



Ativistas de direitos humanos consideram esta anistia a mais extensa desde o início do conflito, que deixou quase meio milhão de mortos.



O Ministério da Justiça sírio disse este mês que centenas de detidos foram libertados, mas não especificou quantos.