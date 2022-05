Um membro dos Guardiães da Revolução foi "assassinado" a tiros neste domingo (22), no leste de Teerã - informou a agência oficial de notícias Irna.



"Hassan Sayyad Khodai, um defensor do santuário, foi assassinado em um ataque armado obra de dois motoristas na rua Mohahedin-e Eslam de Teerã", segundo a Irna.



O termo "defensor do santuário" se refere a qualquer pessoa que trabalhe para a República Islâmica na Síria e no Iraque.