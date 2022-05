Novo premiê da Austrália anuncia encontros com líderes de EUA, Japão e Índia

O primeiro-ministro eleito da Austrália, Anthony Albanese, anunciou neste domingo (22) que se reunirá, individualmente, com os líderes dos Estados Unidos, do Japão e da Índia em Tóquio, um dia depois de tomar posse.



"Isso nos permite enviar, ao mundo, uma mensagem de que há um novo governo", disse ele à imprensa depois de proclamar a vitória de seu Partido Trabalhista, de centro-esquerda, nas eleições de sábado.



"Haverá mudanças na política, especialmente em relação à mudança climática e ao nosso relacionamento com o mundo nestes temas", declarou o líder, de 59 anos, que prometeu acelerar as ações australianas para reduzir suas emissões de carbono.



Albanese afirmou que ele e os principais membros de sua equipe serão empossados na segunda-feira (23). No dia seguinte, comprometeu-se a participar de uma cúpula do Quad em Tóquio, grupo que reúne Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos.



À margem desta reunião, Albanese informou que terá encontros individuais com o presidente americano, Joe Biden, e com os primeiros-ministros Fumio Kishida (Japão) e Narendra Modi (Índia).