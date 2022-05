O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou neste domingo (22) ao Japão, segunda etapa de sua primeira viagem à Ásia no cargo atual e que tem como pano de fundo a ameaça norte-coreana, as ambições geopolíticas da China e a guerra na Ucrânia.



Depois de visitar a Coreia do Sul, outro grande aliado dos Estados Unidos na Ásia, Biden chegou à Base Aérea de Yokota, nos arredores de Tóquio. Na segunda-feira (23), reúne-se com o primeiro-ministro Fumio Kishida e com o imperador Naruhito. No dia seguinte, participará da cúpula do Quad, com os governantes de Austrália, Índia, Japão e Estados Unidos.