Dez mortos e 2 milhões de pessoas isoladas por inundações em Bangladesh

Pelo menos dez pessoas morreram e cerca de 2 milhões estão ilhadas devido a inundações no nordeste de Bangladesh, um número não visto nos últimos 20 anos, afirmaram as autoridades neste sábado (21).



As águas vindo do nordeste da Índia romperam uma grande barragem do rio Borak, compartilhada pelos dois países, inundando pelo menos 100 aldeias, disse Mosharraf Hossain, administrador-chefe da região.



"Até agora, cerca de duas milhões de pessoas estão ilhadas pelas inundações", acrescentou Hossain, acrescentando que pelo menos dez pessoas morreram desde o início da semana.



Muitas áreas de Bangladesh são propensas a inundações, e especialistas dizem que as mudanças climáticas estão aumentando a probabilidade de eventos climáticos extremos.