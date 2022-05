Países ocidentais poderão armar Moldávia, diz Reino Unido

Os aliados ocidentais estão explorando um apoio militar de longo prazo para a Ucrânia, que também pode se estender à Moldávia - afirmou a ministra britânica das Relações Exteriores, Liz Truss, em entrevista publicada no jornal Daily Telegraph neste sábado (21).



Truss disse que o Reino Unido está discutindo com seus aliados como garantir que a Ucrânia seja "permanentemente capaz de se defender", o que também se aplica a outros "Estados vulneráveis", como a Moldávia. Este último não é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).



Para ela, a Rússia é, "sem dúvida", uma ameaça para a segurança da Moldávia. Esta ex-república soviética de 2,6 milhões de habitantes está localizada no sudoeste da Ucrânia, país invadido pelas tropas russas em 24 de fevereiro.



"Putin foi claro sobre suas ambições de criar uma Rússia maior. E o fato de suas tentativas de tomar Kiev terem fracassado não significa que ele tenha abandonado essas ambições", acrescentou Truss.



De acordo com um assessor da ministra citado pelo Daily Telegraph, "equipar a Moldávia, nos padrões da Otan", implicaria que os membros da aliança militar deverão fornecer equipamentos modernos para substituir os da era soviética e treinar soldados em seu uso.