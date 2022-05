A coalizão conservadora do primeiro-ministro Scott Morrison perdeu as eleições legislativas de sábado (21) na Austrália - conforme projeções da imprensa local, com cerca de metade dos votos apurados.



O Partido Trabalhista de oposição de Anthony Albanese parecia estar no caminho certo para formar um governo, de acordo com o canal de televisão nacional ABC, embora ainda não esteja claro se precisa encontrar aliados para garantir uma maioria parlamentar.