O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou, neste sábado (21), uma lei de US$ 40 bilhões destinada a garantir o fornecimento de armas e apoio econômico à Ucrânia em seu conflito com a Rússia - anunciou a Casa Branca.



Biden assinou o texto - aprovado pelo Congresso - durante sua visita à Coreia do Sul, sua primeira viagem à Ásia como presidente. A ajuda, que será canalizada nos próximos cinco meses, inclui um orçamento de US$ 6 bilhões para a Ucrânia se equipar com veículos blindados e defesa antiaérea.