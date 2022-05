EUA desmentem ter negado vistos a cubanos que vão à Cúpula dos Povos

A embaixada dos Estados Unidos em Havana disse nesta sexta-feira que são falsas as acusações de que negou visto a 23 cubanos que querem ir à Cúpula dos Povos, em junho, na Califórnia.



"As acusações de que negamos injustamente os vistos para a Cúpula dos Povos são falsas", informou a embaixada em sua conta no Twitter.



Mas explicou que os solicitantes devem ir a um consulado americano fora da ilha.



Como o consulado americano em Havana foi reaberto limitadamente desde 3 de março, "as entrevistas de visto de não imigrante só estão disponíveis em circunstâncias muito limitadas", destacou.



Isso implica que "os cubanos que buscarem outras entrevistas de visto de não migrante devem pedi-las em uma embaixada ou consulado dos EUA fora de Cuba".



Na quinta-feira, o jornal oficial cubano Granma havia reportado que "o governo dos Estados Unidos negou o visto a 23 cubanos que participariam da Cúpula dos Povos pela Democracia, que ocorrerá de 8 a 10 de junho em Los Angeles, Califórnia, paralelamente à IX Cúpula das Américas".