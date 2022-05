Homens armados sequestram três italianos e um togolês no Mali

Um casal italiano com o filho e um togolês foram sequestrados por homens armados na noite de quinta-feira no Mali, perto da fronteira com Burkina Faso, informaram à AFP fontes locais e diplomáticas.



"Homens armados executaram na noite de quinta-feira o sequestro de três cidadãos italianos e um togolês", declarou uma fonte de segurança, sem revelar sua identidade, destacando que o sequestro ocorreu na localidade de Sincina (sudeste).



"São religiosos. Fazemos o possível para conseguir sua libertação e temos contatos diplomáticos", acrescentou a fonte.



Desde 2012, o Mali é palco de ataques de grupos jihadistas vinculados à Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico, assim como de atos de violência cometidos por milícias autoproclamadas de autodefesa e criminosos.



A violência se espalhou do norte, em 2012, para o centro e depois para Burkina Faso e Níger.