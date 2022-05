Wall Street fecha estável

Wall Street fechou estável nesta sexta-feira, apesar do pregão volátil. O resultado da semana foi negativo.



O Dow Jones subiu 0,03%, a 31.261,90 pontos, após passar a maior parte do dia no vermelho, em um mercado preocupado com a inflação e seu efeito sobre a margem de lucro das empresas.



O Nasdaq limitou seu prejuízo a 0,30%, fechando em 11.354,62 pontos, após cair quase 3% durante o pregão. Já o S&P; 500 fechou estável, a 3.901,36 pontos. Durante o dia, chegou a perder mais de 20% em relação à máxima do começo do ano, chegando à zona do "bear market", ou mercado de baixa.



"Um mercado de baixa para o S&P; geralmente significa um crescimento mais lento da economia, até mesmo uma recessão no próximo ano, como sugerem alguns", advertiu Karl Haeling, do LBBW



Os índices de Nova York, sacudidos há semanas pela inflação nos Estados Unidos e no mundo, registram a sétima semana consecutiva de perdas para o Nasdaq e o S&P; pela primeira vez desde 2001, quando estourou a bolha da internet. No caso do Dow Jones, é a oitava semana consecutiva de queda.



Na semana, o Dow Jones caiu 2,90%, o Nasdaq, 3,82%, e o S&P; 500, 3,04%.



