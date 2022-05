Sauna é fechada em Madri por suspeita de varíola do macaco

Uma sauna de Madri foi forçada a fechar as portas por ser um possível foco de transmissão da varíola do macaco, doença rara que se espalha pela Europa, principalmente pela Espanha, informaram autoridades sanitárias nesta sexta-feira.



O estabelecimento - um local gay chamado El Paraíso, localizado no centro da capital espanhola, é suspeito de ser a origem de muitos casos na Comunidade de Madri. "A maioria desses positivos está associada a esse foco", explicou o conselheiro de Saúde da Comunidade de Madri, Enrique Ruiz Escudero, que relatou 21 casos confirmados e 19 suspeitos na região, balanço que deve aumentar nos próximos dias.



"A Sauna Paraíso permanecerá fechada nos próximos dias como medida de precaução, diante do alerta lançado pela Saúde pelo surgimento de casos do chamado vírus do macaco na Comunidade de Madri", indicou a direção do local em sua conta no Twitter, que apelou "para a responsabilidade individual de cada pessoa para evitar a transmissão de qualquer infecção".



A Saúde na Espanha é de responsabilidade das regiões, motivo pelo qual o balanço global não é imediato. Em nível nacional, o Ministério da Saúde confirma sete casos no momento, enquanto outros 23 testaram positivo para "varíola não humana" e ainda precisam ser sequenciados "para determinar o tipo de varíola".