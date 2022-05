Lago artificial no centro do Iraque está quase seco

O lago Hamrin, reserva de uma represa no centro do Iraque, está quase seco pela diminuição das chuvas e a redução da vazão de água que chega do Irã, informou nesta sexta-feira (20) um alto funcionário.



Este depósito de água é fundamental para Bagdá, a capital do Iraque, país de 41 milhões de habitantes.



O Iraque costuma acusar seus vizinhos, especialmente Turquia e Irã, de ser responsáveis pela redução da vazão dos rios que chegam ao país, pela construção de represas ao longo dos rios.



"Há uma forte queda no nível da água: as reservas atuais alcançam os 130 milhões de metros cúbicos e a capacidade usual é de um bilhão de metros cúbicos", disse à AFP Aun Dhiab, alto conselheiro do ministério iraquiano de Recursos Hídricos.



No perímetro do lago, restam apenas alguns poucos pântanos e o restante é terra seca e rachada, constatou um fotógrafo da AFP.



O lago, que serve como reserva à represa do mesmo nome na província de Diyala, é alimentado pelo rio Sirwan, que nasce no Irã.



Esta secura se deve a "vários fatores", disse Dhiab, mencionando anos de seca e as medidas adotadas pelo Irã para desviar o curso d'água e criar represas.