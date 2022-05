Tornado deixa 30 feridos no oeste da Alemanha, 10 deles graves

Um "tornado" deixou pelo menos 30 feridos, "dez deles graves", na cidade alemã de Paderborn (oeste), informou nesta sexta-feira (20) um porta-voz da polícia à AFP.



O fenômeno provocou danos materiais importantes nesta localidade da região da Renânia do Norte-Westfalia, castigada por uma tempestade que atualmente cruza os céus da Alemanha depois do registro de temperaturas incomumente elevadas.



Um porta-voz dos bombeiros informou que um tornado também teria se formado em Lippstadt, a 30 km de Paderborn, sem que até agora tenham sido reportados feridos.



A tempestade provocou inúmeros destroços em toda a região do oeste da Alemanha, derrubando telhados e arrancando árvores, informaram as forças de segurança.



Fotos nas redes sociais também mostraram carros virados.



O tráfego ferroviário sofreu perturbações e a polícia pediu aos moradores que permaneçam em casa.



Os serviços meteorológicos haviam lançado alertas de tempestades para esta sexta, com rajadas de ventos de até 130



A previsão é de que as tempestades, que começaram no oeste do país, se desloquem para o este da Alemanha pela noite.