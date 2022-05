EUA 'profundamente preocupados' com limitação de acesso de Bachelet à China

Os Estados Unidos expressaram nesta sexta-feira (20) sua inquietação com a próxima visita à China da Alta Comissária dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, queixando-se da falta de acesso a locais e a recusa de Pequim em abordar os direitos da minoria uigur na província de Xinjiang.



"Estamos profundamente preocupados com a próxima visita" da alta funcionária da ONU, disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Não esperamos que a República Popular Chinesa outorgue o acesso necessário para realizar uma avaliação completa e sem manipulação do entorno dos direitos humanos em Xinjiang", ressaltou.



Price também criticou Bachelet, ex-presidente do Chile, por não publicar um relatório sobre Xinjiang, onde os Estados Unidos dizem que Pequim está realizando um "genocídio" contra os uigures, em sua maioria muçulmanos, e outros falantes de língua turca.



"Apesar das frequentes garantias de seu gabinete de que o relatório seria publicado em breve, ele não está disponível para nós e pedimos à Alta Comissária que publique o relatório sem demora e não espere a visita", afirmou Price.



Também condenou seu "contínuo silêncio diante da indiscutível evidência das atrocidades em Xinjiang e outras violações e abusos dos direitos humanos em toda a República Popular da China".



"É profundamente preocupante", ressaltou, alegando que Bachelet deveria ser uma "voz líder em direitos humanos".



Segundo testemunhas e grupos de defesa dos direitos humanos, mais de um milhão de pessoas foram detidas em campos de doutrinação em Xinjiang, os quais têm como objetivo destruir a cultura islâmica dos uigures e integrá-los à força à maioria predominante na China.



O governo comunista de Pequim nega que haja um genocídio e diz que está oferecendo formação profissional para reduzir os atrativos do extremismo islâmico.