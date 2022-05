O exército russo "liberou totalmente" a siderúrgica Azovstal, na cidade estratégica de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, após a rendição dos últimos soldados entrincheirados ali durante semanas, informou nesta sexta-feira (20) o ministério da Defesa em Moscou.



"Desde 16 de maio de 2016, 2.439 nazistas do [batalhão de] Azov e militares ucranianos bloqueados na siderúrgica se renderam. Hoje, 20 de maio, o último grupo de 531 combatentes se entregou", disse o porta-voz do ministério, Igor Konashenkov.