Os Estados Unidos expressaram nesta sexta-feira (20) sua inquietação com a próxima visita à China da Alta Comissária dos Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, queixando-se da falta de acesso a locais e a recusa de Pequim em abordar os direitos da minoria uigur na província de Xinjiang.



"Estamos profundamente preocupados com a próxima visita" da alta funcionária da ONU, disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price.



"Não esperamos que a República Popular Chinesa outorgue o acesso necessário para realizar uma avaliação completa e sem manipulação do entorno dos direitos humanos em Xinjiang", ressaltou.