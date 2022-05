Presidente russo quer o fim da dependência tecnológica

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta sexta-feira (20) que seu país rompa com as tecnologias estrangeiras, a fim de reforçar suas defesas ante ataques cibernéticos.



"A digitalização que está em curso ativamente dentro da governança e da economia russa (...) deve ser protegida ao máximo de qualquer ação potencialmente negativa procedente do exterior", declarou Putin.



"O caminho óbvio para alcançar esse objetivo é garantir a transição para equipes, tecnologias, programas e produtos nacionais", acrescentou em uma reunião de seu conselho de segurança.



Putin afirmou que a Rússia, que desde 24 de fevereiro conduz uma campanha militar na Ucrânia, enfrenta um número crescente de ataques cibernéticos.



Segundo ele, os ataques procedem de "diferentes Estados" e são "cuidadosamente coordenados".



Putin apontou ainda que os ataques se dirigem, em particular, aos meios de comunicação, instituições financeiras, serviços públicos e sites oficiais russos.



Na maioria dos casos, os sites são bloqueados durante esses ataques.



Moscou, no âmbito das sanções ocidentais, também sofre "limitações para ter acesso a tecnologias estrangeiras".



"Uma série de provedores ocidentais deixaram de prestar apoio técnico", ressaltou.



Nos últimos anos, as autoridades russas desenvolveram um sistema de "internet soberano", que em última instância permitirá isolar a rede russa dos grandes servidores mundiais.



O Kremlin nega querer construir uma rede nacional controlada, como na China, mas é isso que temem ONGs e opositores.