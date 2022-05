Bachelet visitará a China em viagem que incluirá Xinjiang

A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, viajará à China, a partir de segunda-feira (23), e visitará a região de Xinjiang, onde o governo chinês é acusado de perseguir a minoria uigur.



A visita de Bachelet à China - entre 23 e 28 de maio - é muito esperada. É a primeira de um alto comissário da ONU para os Direitos Humanos desde 2005. Há vários anos a ex-presidente chilena pede a Pequim acesso a todas as regiões do país.



Em seu primeiro discurso após assumir o cargo em 2018, mencionou "as denúncias profundamente preocupantes de detenções arbitrárias em grande escala de uigures e outras comunidades muçulmanas em campos de reeducação na região de Xinjiang".



- Campos de trabalho -



Pelo menos um milhão de uigures e membros de outras minorias turcas, principalmente muçulmanas, estão confinados em campos em Xinjiang, sob estreita vigilância das autoridades, segundo organizações de defesa dos Direitos Humanos.



Pequim afirma que são centros de formação profissional destinados a afastá-los do "terrorismo" e separatismo após vários atentados mortais atribuídos a islamitas e separatistas uigures.



Até agora, Pequim havia rejeitado as investigações da ONU e dizia que qualquer visita à região deveria ser "amistosa".



Após vários anos de negociações, as duas partes chegaram a um acordo, sem revelar detalhes.



Alguns países, incluindo os Estados Unidos, expressaram preocupação pela falta de transparência que pode dar margem de manobra para as autoridades chinesas.



- Kashgar e Urumqi -



A visita não isenta Bachelet de riscos.



ONGs e membros da comunidade internacional esperam que a comissária denuncie abertamente os atentados contra os direitos humanos no país, acusações negadas por Pequim.



Durante sua visita, Bachelet "se reunirá com altas autoridades federais e locais", segundo seus assessores. Ela visitará Guangzhou e, em Xinjiang, Kashgar e Urumqi, a capital regional.



Uma equipe do Alto Comissariado prepara a visita na China desde 25 de abril. Seus membros tiveram que passar por uma quarentena anticovid, mas Bachelet, como visitante oficial de alto escalão, foi dispensada da medida.



Ao final de sua jornada, em 28 de maio, a chilena publicará um relatório e falará sobre sua viagem em uma coletiva de imprensa.



Bachelet é pressionada pelos Estados Unidos e outros países ocidentais por não ter publicado um relatório sobre Xinjiang. Uma porta-voz explicou recentemente que o documento não seria divulgado antes desta viagem, porque conterá elementos desta visita.



Como todos os relatórios do Alto Comissariado, o texto será submetido à apreciação do país interessado, neste caso à China, para que Pequim possa expressar sua opinião.